В "Россети Северный Кавказ" поступило почти 100 тысяч обращений

Потребители электроэнергии, проживающие в регионах СКФО, за 10 месяцев 2020 года 99 тысяч 120 раз обратились в "Россети Северный Кавказ" по вопросам энергоснабжения.

При этом с января по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65 процентов выросло количество обращений, поступивших посредством дистанционных сервисов компании. Через онлайн-сервисы, контакт-центр, мессенджеры в социальных сетях пришло 58 362 обращения.

Больше всего - почти 49 тысяч - поступило из Дагестана. Свыше 14 тысяч раз обратились к специалистам жители Ставропольского края. Более 12,5 тысячи раз - потребители Чеченской Республики. Из Северной Осетии в адрес энергетиков поступило порядка 8,6 тысячи обращений, из Кабардино-Балкарии и Ингушетии - почти по шесть тысяч вопросов. В Карачаево-Черкесии энергетики приняли обращения почти от 3,5 тысячи потребителей.

В непростой эпидемиологической обстановке 122 пункта работы с потребителями и три центра обслуживания потребителей (ЦОП) "Россети Северный Кавказ" продемонстрировали свою эффективность и продолжают прием обращений в удаленном режиме, сохраняя высокий уровень производительности и качества.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг портал-тп.рф, онлайн-сервиса СветлаяСтрана.рф, через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"