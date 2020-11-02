Законопроект Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 124 567 894,64 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 127 020 579,97 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 125 616 339,35 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 127 521 563,67 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 127 020 579,97 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 437 889,33 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 125 516 339,35 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 989 429,72 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 2 953 669,03 тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета на 2023 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1. Утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, определяемые в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет, на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, органа внешнего государственного финансового контроля Ставропольского края, образуемого законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета - органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов исполнительной власти Ставропольского края согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета - органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение доходов краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение доходов краевого бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2021 год в сумме 57 407 980,73 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 55 616 513,33 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 52 037 032,55 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 700 846,39 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 706 535,70 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 707 130,84 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в Ставропольском крае на 2021 год в сумме 282 657,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 296 263,00 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2021 год в сумме 10 337 636,34 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 064 747,44 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 561 724,68 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2021 год в сумме 10 336 678,10 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 063 789,20 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 560 766,44 тыс. рублей;

2) осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2021 год в сумме 958,24 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 958,24 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 958,24 тыс. рублей.

8. Утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 2021 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2021 год в сумме 12 759 540,24 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 832 335,87 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 148 054,29 тыс. рублей.

10. Утвердить размер платежей на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям на 2021 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей.

Платежи в 2021 году из краевого бюджета в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям осуществляются ежемесячно в размере одной двенадцатой от суммы, указанной в абзаце первом настоящей части, и подлежат уплате в срок не позднее 15 числа текущего календарного месяца. Если указанный последний день срока уплаты ежемесячного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного платежа считается следующий за ним рабочий день.

11. Установить, что приоритетными расходами краевого бюджета являются расходы, направленные на:

1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края;

2) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями Ставропольского края, а также оплату услуг по перечислению выплат персоналу;

3) уплату налогов, сборов и иных платежей;

4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;

5) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;

7) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по организации питания для государственных учреждений Ставропольского края в сферах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;

8) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, а также оплату услуг по перечислению денежных средств физическим лицам;

9) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации;

10) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме:

а) дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

б) субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в) субсидий, предоставляемых в целях реализации региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

г) субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края и проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;

11) обслуживание и погашение государственного долга Ставропольского края;

12) предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части;

13) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидий государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и автономным учреждениям Ставропольского края, предоставляемых на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

14) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Ставропольского края;

15) реализацию региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

16) исполнение иных расходных обязательств Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета.

Очередность финансирования приоритетных расходов краевого бюджета, а также расходов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

12. Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспечить направление средств краевого бюджета на финансовое обеспечение расходов, указанных в части 11 настоящей статьи, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

13. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом "О погребении и похоронном деле", в 2021 году в объеме 20 805,00 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 19 339,10 тыс. рублей и в 2023 году в объеме 19 339,10 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Особенности исполнения краевого бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 21 833,81 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 22 706,75 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 22 706,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

3) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов государственным органам Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

5) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по решению Губернатора Ставропольского края.

2. Средства краевого бюджета на 2021 год в объеме 482 682,86 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 200 000,00 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 200 000,00 тыс. рублей, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, направляются на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" для сохранения достигнутых соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что в 2021 году уменьшение объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств краевого бюджета на софинансирование с федеральным бюджетом в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным бюджетом, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается, за исключением направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов, а также на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом.

4. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, организация и проведение которой осуществляются автономным учреждением Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства", подлежат в 2021 году зачислению в краевой бюджет.

5. Использование в ходе исполнения краевого бюджета образовавшейся экономии бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края, на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта и реставрации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, сложившейся по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Ставропольского края (кроме экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края), на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается, за исключением направления данной экономии на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов (программ), направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов, а также на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом.

6. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2785-р, осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

7. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых в установленном порядке главными распорядителями средств краевого бюджета и государственными казенными учреждениями Ставропольского края и не исполненных по состоянию на 1 января 2021 года, осуществляется в 2021 году в первоочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке соответствующему главному распорядителю бюджетных средств.

8. Правительству Ставропольского края направить в установленном порядке средства краевого бюджета на предоставление:

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" в 2021 году в сумме 90 364,19 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 98 984,19 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 158 334,19 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" в 2021 году в сумме 43 232,80 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 23 406,10 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 23 406,10 тыс. рублей;

3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в 2021 году в сумме 14 788,27 тыс. рублей;

4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в 2021 году в сум- ме 133 845,23 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 133 845,23 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 133 845,23 тыс. рублей;

5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд развития промышленности Ставропольского края" в 2021 году в сумме 88 500,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей;

6) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае" в 2021 году в сумме 186 783,40 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 7 750,00 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 7 750,00 тыс. рублей;

7) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске" в 2021 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 26 000,00 тыс. рублей;

8) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в 2021 году в сумме 1 000,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 372 397,55 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 23 240,00 тыс. рублей;

9) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в 2021 году в сумме 32 949,56 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 5 136,80 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 5 136,80 тыс. рублей;

10) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" в 2021 году в сумме 16 855,30 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 15 119,86 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 15 119,86 тыс. рублей.

9. Установить, что субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", подлежит перечислению на казначейский счет, открытый министерству финансов Ставропольского края в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, с отражением операций на лицевом счете, открытом указанному юридическому лицу в министерстве финансов Ставропольского края.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевом счете, указанном в абзаце первом настоящей части, осуществляются в пределах сумм, необходимых для оплаты обязательств по расходам некоммерческой организации Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка предоставления таких средств, установленных нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края, после представления документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.

10. Установить, что средства от возврата займов, предоставленных некоммерческой организацией микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 мая 2018 г. № 197-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2018 году из бюджета Ставропольского края некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края" и от 22 апреля 2020 г. № 194-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2020 году из бюджета Ставропольского края некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края", подлежат использованию в соответствии с уставной деятельностью некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае".

11. Установить, что Правительство Ставропольского края в установленном порядке вправе предоставлять субсидии государственным унитарным предприятиям Ставропольского края в целях финансового обеспечения осуществления (возмещения) затрат или капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в связи с проведением аварийно-восстановительных работ и (или) иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края.

12. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2021 года.

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), а также государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным унитарным предприятиям Ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, подлежат перечислению государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, государственными автономными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края в доход краевого бюджета в срок до 15 марта 2021 года в случае отсутствия подтвержденной потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа государственной власти (государственного органа) Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, принятым в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

13. Остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, местным бюджетам на те же цели при наличии потребности в указанных средствах после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон.

14. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета, по которым требуется утверждение порядка (правил) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, а также утверждение пообъектного распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) на приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета после утверждения порядка (правил) предоставления (распределения) средств краевого бюджета, а также утверждения пообъектного распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) на приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Ставропольского края в установленном порядке.

Статья 8. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

3. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2021 год - 2,045, на 2022 год - 1,791 и на 2023 год - 1,797.

4. Утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам местного значения, по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам местного значения, на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение субвенций, выделяемых местным бюджетам, на 2021 год согласно приложению 30 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам, на 2021 год согласно приложению 32 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

8. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 24 - 29, 32 и 33 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

9. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств краевого бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по следующим межбюджетным трансфертам:

1) субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;

2) субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края;

3) субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию);

4) субсидии на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в целях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях;

5) субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований Ставропольского края.

10. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Ставропольского края, в 2021 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 9. Предоставление субвенций федеральному бюджету

1. Утвердить в расходах краевого бюджета субвенцию, выделяемую федеральному бюджету на выполнение части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", в 2021 году в сумме 2 000,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 500,00 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 1 500,00 тыс. рублей.

2. Предоставление средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий, заключаемого между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края.

Статья 10. Особенности установления отдельных расходных обязательств Ставропольского края и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения Ставропольского края

Установить в 2021 году:

1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, в сумме 6 339,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, в сумме 4 463,00 рубля за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следующих возрастных категорий:

а) до 3 лет - 7 129,00 рубля;

б) от 3 до 7 лет - 7 814,00 рубля;

в) от 7 до 18 лет - 8 981,00 рубля;

4) размер пособия на ребенка в сумме 407,00 рубля.

Статья 11. Долговая политика и государственный долг Ставропольского края

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края на:

1) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 36 428 402,58 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 1 170 000,00 рублей;

2) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 36 421 652,58 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 1 170 000,00 рублей;

3) 1 января 2024 года по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 35 901 652,58 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 750 000,000 рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2021 год согласно приложению 34 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону.

В 2021 году заимствования денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 26 986 454,75 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 22 000 000,00 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2021 году в сумме 1 005 222,20 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 038 305,29 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 977 305,28 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2021 году в сумме 14 089,39 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 302,94 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 12 516,48 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ставропольского края в 2021 году в сумме 310 000,00 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0 рублей, в 2023 году в сумме 420 000,00 тыс. рублей.

Статья 12. Лимит инвестиционных налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2021 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетное кредитование в 2021 году

1. Правительство Ставропольского края в 2021 году вправе предоставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных средств и расходов на поддержку организаций производственной сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выдача бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных образований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых льгот, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и средств, поступивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее - временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пределы 2021 года, в сумме 0 рублей.

3. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. Бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть продлен на период, не выходящий за пределы 2021 года.

5. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при покрытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Ставропольского края при соблюдении ими следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования расходов местного бюджета показателям, утвержденным решением представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (за исключением изменений бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) источников погашения бюджетного кредита и средств на обслуживание муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальными образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, устанавливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

В случае если предоставленные муниципальным образованиям Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюджетам из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местные бюджеты.

8. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Ставропольского края бюджетных кредитов устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем в 2021 году

1. Правительство Ставропольского края в 2021 году вправе принимать решения о проведении реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем по бюджетным кредитам на условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50 000,00 тыс. рублей.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты процентов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образованиями Ставропольского края суммы основного долга, процентов и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), исчисленные на дату заключения соглашений о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Ставропольского края перед Ставропольским краем.

Статья 15. Реструктуризация лизинговых платежей в краевой бюджет

1. Правительство Ставропольского края вправе принимать решения о проведении реструктуризации задолженности лизинговых компаний перед краевым бюджетом по денежным средствам, полученным ими из краевого бюджета в 2001-2007 годах на возвратной основе для обеспечения субъектов агропромышленного комплекса Ставропольского края племенным скотом, на срок до 1 января 2024 года с уплатой процентов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока такой реструктуризации.

2. Порядок проведения реструктуризации задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







