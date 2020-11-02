Постановление губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 года № 452 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432 и от 23 октября 2020 г. № 442) (далее - постановление Губернатора Ставропольского края) следующие изменения:

1.1. В преамбуле:

1.1.1. После слов "от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации"," дополнить словами "санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15,".

1.1.2. Слова "и от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" заменить словами ", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

1.2. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Лиц, находящихся на территории Ставропольского края, неукоснительно соблюдать требование об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах (масочный режим), установленное пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".".

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных пунктом 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. № 138 "О перечне органов исполнительной власти Ставропольского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", и рекомендовать должностным лицам органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р, обеспечить контроль за соблюдением руководителями органов государственной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края, требования об обеспечении соблюдения масочного режима работниками и посетителями, установленного пунктом 11 постановления Губернатора Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калин-ченко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







