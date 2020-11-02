Постановление губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 года № 453 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442 и от 30 октября 2020 г. № 452).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 года № 453

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 2о марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. Пункт 15 дополнить подпунктами 15.11 и 15.12 следующего содержания:

"15.11. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, организовать работу по установлению каникул в указанных образовательных организациях с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.

15.12. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом календарных графиков соответствующих образовательных организаций с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.".

2. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.7 - 16.9 следующего содержания:

"16.7. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, организовать работу по установлению каникул в указанных образовательных организациях с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.

16.8. Руководителям частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, объявить каникулы в указанных образовательных организациях с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.

16.9. Руководителям федеральных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы дополнительного образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий с учетом календарных графиков соответствующих образовательных организаций с 01 ноября по 15 ноября 2020 года включительно.".







