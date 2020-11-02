В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова

Хорошо известная отечественным поклонникам фантастки и фэнтези писатель Кира Измайлова 1 ноября найдена мертвой в квартире на улице Мневники российской столицы.

По информации РЕН ТВ, тревогу забила сестра Киры после того, как Измайлова перестала выходить на связь.

Молчание длилось с 26 октября, телефон Киры был недоступен. На звонки в дверь никто не отвечал.

В итоге прибыли стражи порядка, обнаружив, что квартира писательницы не заперта. Киру нашли на полу кухни, к тому моменту женщина была мертва уже три дня.

При этом уточнено, что признаков насильственной смерти экспертами не выявлено. Проводится проверка.

Кира Измайлова родилась в Москве 17 ноября 1982 года. Читать научилась в три года, далее посвящая этому хобби массу времени. Что не мешало девочке заниматься фигурным катанием, посещать музыкальную школу и архитектурную студию, проявив себя неплохим художником-иллюстратором.

Закончив школу с серебряной медалью, поступила в Государственный университет управления на специальность "управление в энергетике", окончив его в 2004-м с красным дипломом.

Серьезно занялась литературой еще в университете, показав необычную работоспособность и плодовитость.

Первая книга Киры, роман "Городская магия", вышла в Польше - в издательстве "Фабрика слов". Позже он был переиздан в России.

В арсенале автора - просто гигантское количество романов (иногда - несколько в год), частично - объединенных циклами, а также повести, рассказы, стихи, публицистика.

Среди серий Киры, как "сольных", так и в соавторстве, - "Дракономечемагия", "Футарк", "Феи", "Странники", "Дивнариум".