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Вышел тизер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем

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    02.11.2020, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Похоже, нас ждет исключительной задорности зрелище: на YouTube опубликован бодрящий тизер фильма ужасов "Страна чудес Вилли" (Willy`s Wonderland) с Николасом Кейджем в главной роли.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Лауреат премии "Оскар" играет здесь уборщика, который вынужден остаться на ночь в странном парке развлечений и оказывается в эпицентре кошмара - менеджеру по клирингу предстоит до утра отбиваться от атак оживших механических монстров, "которые днем казались безобидными и развлекали детишек".

Режиссер - Кевин Льюис ("Опасный груз", "Темное сердце", "Третий гвоздь"), сценарий написал дебютант Дж. О. Парсонс. В остальных ролях: Бет Грант ("Человек дождя", "Старикам тут не место"), Эмили Тоста ("Морская полиция: Лос-Анджелес"), Грант Крамер ("Уцелевший"), Терэйл Хилл ("Кобра Кай"), Рик Райц ("Вспоминая Титанов").

Релиз - в следующем году.

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