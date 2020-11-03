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Актриса Светличная рассказала о попытке родных убить её ртутью

Новости
    03.11.2020, 19:18
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

80-летняя Заслуженная артистка России Светлана Светличная, культовая Анна Сергеевна из "Бриллиантовой руки", поделилась с общественностью шокирующей информацией.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению одной из первых красавиц советского кино, высказанному в недавнем телешоу, ее старший сын Алексей и внучка Мария (оба - врачи-стоматологи) мечтают сжить артистку со света. "И все из-за ее квартиры, которой родственники мечтают завладеть", - передает KP.RU.

В итоге злополучную жилплощадь она намерена отдать совершенно постороннему человеку, а родственников оставить без наследства.

По словам артистки, после одного из визитов внучки она обнаружила у себя дома шарики ртути. Которой та ее, предположительно, и пытались отравить. Тогда как родной сын Алексей Светличной давно не звонит - "из-за этого у нее старая как мозоль обида".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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При этом мужчина, настаивает Светлана Афанасьевна, имеет проблемы с алкоголем. От которого она его неустанно спасала.

"Алексей, перенесший четыре инсульта, жив только благодаря мне - я его в хорошие госпитали переводила", - изложила актриса, горюя: сын - "не тот человек, которому хочется делать и дальше добро". Светличная настаивает: "Родственники действительно хотели меня уничтожить".

"Несколько месяцев назад в присутствии моей внучки меня ударили по голове каменным столбом. После такой травмы только сейчас начала говорить", - негодует звезда.

Поясняя, что после всех этих "пережитых кошмаров" она и решила переписать завещание, оставив наследство "какому-то человеку, которому нужно помочь".

Фото: kinopoisk.ru
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"А родным я ничего не завещаю. Они недостойны такого подарка", - подытоживает Светличная.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане, Армянская ССР. Отец - подполковник СМЕРШ. В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма. Годом позже дебютировала в кино - в первой картине Михаила Калика "Колыбельная".

Среди работ - Светлана в "Заставе Ильича", диктор Нина в "Тридцать три", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны" (Габи), "Скворец и Лира", "Место встречи изменить нельзя" (Надя, сестра Груздевой), "Отец Сергий", роль мамы-призрака в "Богине" Литвиновой, хоррор про людей-медведей "День гнева".

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