Распоряжение правительства Республики Алтай от 30 октября 2020 года № 655-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:
1) в пункте 14.5:
слово "Рекомендовать" исключить;
дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
"м) с14 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года.";
2) дополнить пунктом 14.5.1 следующего содержания:
"14.5.1. Пункт 14.5 настоящего распоряжения не применяется в случаях:
а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;
б) прямой угрозы жизни и здоровью;
в) следования к месту и от места профессиональной деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
е) выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления.".
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией