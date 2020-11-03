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3 ноября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 30 октября 2020 года № 655-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 14.5:

слово "Рекомендовать" исключить;

дополнить подпунктом "м" следующего содержания:

"м) с14 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года.";

2) дополнить пунктом 14.5.1 следующего содержания:

"14.5.1. Пункт 14.5 настоящего распоряжения не применяется в случаях:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью;

б) прямой угрозы жизни и здоровью;

в) следования к месту и от места профессиональной деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

е) выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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