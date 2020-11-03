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3 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 2 ноября 2020 года № УГ-485 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Общеобразовательным организациям (школам) продлить школьные каникулы, установив их период с 19 октября по 8 ноября 2020 года.";

2) подпункт 6 пункта 15 (установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) изложить в следующей редакции:

"6) в образовательных организациях высшего образования обучение возобновляется при совмещении очного и дистанционного обучения: со 2 ноября 2020 года для обучающихся выпускных курсов - очно, для остальных курсов - дистанционно.

Образовательным организациям высшего образования с учетом особенностей образовательного процесса определить перечень направлений подготовки, по которым обучение со 2 ноября 2020 года будет осуществляться в очной форме и (или) с применением дистанционных технологий и электронного обучения.";

3) абзац пятый пункта 30 (Правительству Республики Башкортостан оперативно) изложить в следующей редакции:

"- по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан принять меры по увеличению количества лабораторий, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для осуществления работы с возбудителями инфекционных болезней человека III-IV группы патогенности, с целью расширения возможностей лабораторной диагностики COVID-19 в Республике Башкортостан;";

4) в пункте 31 (Министерству здравоохранения Республики Башкортостан):

а) абзацы второй-седьмой заменить абзацами следующего содержания:

"- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, учреждениями и организациями здравоохранения, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

контактировавших с больным COVID-2019, при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

с диагнозом "грипп" и "ОРВИ";

при появлении респираторных симптомов, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;

старше 65-ти лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G (IgG);

работников стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-2019;

детей из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-2019 (обследуются как при вспышечной заболеваемости);";

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспечить во взаимодействии с лабораториями, проводящими исследования на определение маркеров возбудителя COVID-2019 в биологическом материале людей, направление результатов исследований незамедлительно по их завершению, но не позднее 24 часов, наиболее быстрым из доступных способов в медицинские организации, направившие биологический материал. Информация о положительных результатах лабораторных исследований на COVID-2019 незамедлительно по защищенным электронным каналам связи передается из организаций, на базе которых проводились первичные исследования, в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с указанием данных об обследуемом лице, в объеме, позволяющем провести противоэпидемические мероприятия;";

5) в пункте 39 (руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы):

а) после слов "незамедлительно информировать" дополнить словами "Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан,";

б) после слов "при появлении симптомов" дополнить словами "COVID-2019, внебольничной пневмонии, гриппа,".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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