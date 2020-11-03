Новости

Киану Ривза вывели из себя: он показал непристойный жест 19:24
Актриса Светличная рассказала о попытке родных убить её ртутью 19:18
Вышел трейлер нового "Бэтмена", полностью сделанный из LEGO 18:59
Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм 17:41
Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30

"Беспримерный образ благородства": Броснан почтил память Коннери

Новости
    03.11.2020, 18:51
Текст:   Юлия Авакова

Британский и американский актер Пирс Броснан поделился в Instagram своими воспоминаниями об ушедшем старшем коллеге по "бондиане" Шоне Коннери.

Фото: kinopoisk.ru
В MGM прокомментировали информацию о продаже нового "Бонда" стримингам

В своем обращении он принес Коннери благодарность за его вклад в кинематограф и те образы, которые навсегда останутся в людских сердцах. Актер отметил, что для него Коннери, бесспорно, является лучшим Джеймсом Бондом - так было и в те времена, когда Броснан еще мальчишкой, затаив дыхание, внимал каждому его движению на экране, и впоследствии, когда самого ирландца нашла эта роль.

По его мнению, Коннери удалось создать на экране беспримерный образ благородства, который надолго переживет своего первого воплотителя. Именно Коннери заложил те основы, на которые опирались в своих трактовках все продолжатели сюжетной линии, непрестанно испытывая благоговение и восхищение первопроходцем. Он был велик и как актер, и как человек - и запомнится именно таким. Мир будет продолжать любить того, кого им будет так сильно не хватать.

Броснан всегда с особым пиететом относился к Шону Коннери. В 2006 году именно он вручил первому Джеймсу Бонду премию за вклад в кинематограф, ежегодно присуждаемую Американским институтом киноискусства тем, кто оказал особо сильное влияние на американскую культуру. Тогда Броснан поделился своими воспоминаниями от просмотра "Голдфингера" - будущему актеру было 11 лет, его семья только перебралась из Ирландии в Лондон, и первое знакомство с Коннери совпало с первым посещением кинотеатра на новом месте. Картина произвела на него глубокое впечатление, но не это было главным. Коннери был шотландцем - и для "молодого кельтского паренька" именно это стало главным скрытым посланием, напутствием и источником вдохновения, которые он пронес через всю жизнь, за что он безмерно благодарен Коннери.

Новости

Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 15:06
McFarlane Toys выпустит коллекционные игрушки по сериалу "Ведьмак" 14:56
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
Вышел трейлер "Ведьмака" с монстрами из второго сезона 13:31
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Рэпера высмеяли за то, что он оделся на Хэллоуин шоколадным Бэтменом 02.11.2020
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 02.11.2020
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Marvel снимет фильм о женской команде Мстителей 29.10.2020
Видео: Гоша Куценко во второй раз переболел коронавирусом 29.10.2020
Харламов назвал причину развода с Асмус 28.10.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Умер Шон Коннери 31.10.2020
Королеву Анну Болейн в историческом сериале сыграет чернокожая актриса 31.10.2020
Костюмы из "Короны" и "Хода королевы" представили на виртуальной выставке 31.10.2020