"Беспримерный образ благородства": Броснан почтил память Коннери

Британский и американский актер Пирс Броснан поделился в Instagram своими воспоминаниями об ушедшем старшем коллеге по "бондиане" Шоне Коннери.

В своем обращении он принес Коннери благодарность за его вклад в кинематограф и те образы, которые навсегда останутся в людских сердцах. Актер отметил, что для него Коннери, бесспорно, является лучшим Джеймсом Бондом - так было и в те времена, когда Броснан еще мальчишкой, затаив дыхание, внимал каждому его движению на экране, и впоследствии, когда самого ирландца нашла эта роль.

По его мнению, Коннери удалось создать на экране беспримерный образ благородства, который надолго переживет своего первого воплотителя. Именно Коннери заложил те основы, на которые опирались в своих трактовках все продолжатели сюжетной линии, непрестанно испытывая благоговение и восхищение первопроходцем. Он был велик и как актер, и как человек - и запомнится именно таким. Мир будет продолжать любить того, кого им будет так сильно не хватать.

Броснан всегда с особым пиететом относился к Шону Коннери. В 2006 году именно он вручил первому Джеймсу Бонду премию за вклад в кинематограф, ежегодно присуждаемую Американским институтом киноискусства тем, кто оказал особо сильное влияние на американскую культуру. Тогда Броснан поделился своими воспоминаниями от просмотра "Голдфингера" - будущему актеру было 11 лет, его семья только перебралась из Ирландии в Лондон, и первое знакомство с Коннери совпало с первым посещением кинотеатра на новом месте. Картина произвела на него глубокое впечатление, но не это было главным. Коннери был шотландцем - и для "молодого кельтского паренька" именно это стало главным скрытым посланием, напутствием и источником вдохновения, которые он пронес через всю жизнь, за что он безмерно благодарен Коннери.