Били шестоперами: в 1501 году русское войско разбило Ливонский орден

3 ноября 1501 года в Эстонии около неприступного замка Гельмед русская рать под командованием воеводы князя Даниила Щени нанесла поражение войску Ливонского ордена. В бою был разгромлен полк епископа из Дерпта и захвачена вся артиллерия противника.

Война началась с того, что в XVI веке в Великом княжестве Литовском из-за насаждения католичества многие православные владетели стали "откочевывать" в подданство Москвы. Уходили они не в одиночку, а вместе с землями и своими подданными. В итоге князь Казимиир IV Ягеллончик, позже к нему присоединился магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг и крымские татары, затеяли войну с великим князем Иваном III.

Сражение у неприступного замка Гельмед произошло после удачного набега ливонской армии на Псковские земли и разорения окрестной возле городов Изборск и Остров. С помощью артиллерии литовцы разбили русское войско летом 1501 года в битве на реке Серице.

Отразив удары Крымской орды и Ливонского ордена, армия Великого княжества Московского перешла в наступление на всех фронтах: Прибалтике, Центральной России и Украине. Главным направлением стали владения Ливонского ордена в Эстонии. Однако Вальтер фон Плеттенберг был выдающимся военачальником и решил разбить противников ударами с разных направлений.

Первым в бой пошел рыцарский полк епископа Дерпта. Внезапный удар по русскому авангарду почти увенчался успехом. Рыцарям удалось убить его командира князя Александра Оболенского и потеснить русские войска. Устояв в ночном сражении русские рати Даниила Щени атаковали и разбили противника.

"Ливонцы вышли навстречу с многою силою, с пушками и пищалями, однако воеводы великого князя одолели, одних избили, иных поимали, а многие из них утекли, и били поганых немцев на 10 верстах, а не саблями светлыми секли их, но били, как вепрей, шестоперами", - сообщает Псковская летопись.

Прибалтийские хроники также подтверждают уничтожение кнехтов и захват всей артиллерии Ливонского ордена. Не имевшие осадного снаряжения русские рати разорили всю Эстонию, а в 1503 году было заключено Благовещенское перемирие. По нему Москва получила огромную территорию, охватывающую верховья Оки и Днепра с 19 городами, в том числе Черниговом, Гомелем, Новгород-Северским и Брянском.