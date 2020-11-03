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Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм

Новости
    03.11.2020, 17:41
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Всеядный стриминговый сервис Netflix взялся за разработку сериала о чете Бекхэм. Согласно информации The Sun, потоковый гигант уже приобрел у футболиста и экс-"перчинки" их домашние видео - за 16 миллионов фунтов стерлингов. Артефакты эти и будут обильно использованы в шоу.

Фото: kinopoisk.ru
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В числе эксклюзивных записей - запечатление празднований дней рождения, Рождества и так далее, а так же видеостенограммы как лучших, так и не самых приятных событий из жизни 45-летнего спортсмена.

Обещана демонстрация эксклюзивных фото, интервью с друзьями, родными и коллегами Дэвида, а также "элементы реалити" - камера будет следовать за бывшим футболистом во время его поездок по миру.

Естественно, немалая часть программы будет посвящена истории любви четы - с момента первого свидания. И восхождению Бекхэма на спортивный Олимп. И отношению пары с их четырьмя детьми, старшему из которых, Бруклину, уже 21 год.

В числе сопродюсеров предприятия - компания Дэвида Studio 99. В настоящее время идут поиски режиссера.

О точных сроках релиза говорить рано. Скорее всего - не раньше 2022-го года.

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