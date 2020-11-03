Опубликовано видео с закрытого международного турнира сил спецназа

В Парке "Патриот" на территории стрелкового центра "Калашников" прошел международный турнир среди специальных подразделений. Видеозапись части соревнований появилась в Сети.

Полностью легенда учений не раскрывается, однако на кадрах видно, как двое спецназовцев ведут бой с террористами в населенном пункте. Один из них при этом перевязывает раненого в гражданской одежде, второй отстреливается и вызывает подкрепление. "Потерпели крушение, есть связь", - передает.

Вскоре на место боя прибывают три багги с хорошо экипированными бойцами, которые плотным огнем накрывают позиции террористов и помогают товарищам вынести из зоне боевых действий раненого. На нашивках бойцов при этом можно прочитать "ФСБ" и "КГБ".