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03.11.2020,  
11:50
Текст:  Алексей Иванов

Опубликовано видео с закрытого международного турнира сил спецназа

В Парке "Патриот" на территории стрелкового центра "Калашников" прошел международный турнир среди специальных подразделений. Видеозапись части соревнований появилась в Сети.

Фото: Минобороны РФ
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Полностью легенда учений не раскрывается, однако на кадрах видно, как двое спецназовцев ведут бой с террористами в населенном пункте. Один из них при этом перевязывает раненого в гражданской одежде, второй отстреливается и вызывает подкрепление. "Потерпели крушение, есть связь", - передает.

Вскоре на место боя прибывают три багги с хорошо экипированными бойцами, которые плотным огнем накрывают позиции террористов и помогают товарищам вынести из зоне боевых действий раненого. На нашивках бойцов при этом можно прочитать "ФСБ" и "КГБ".

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