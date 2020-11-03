На учениях в Арктике применили комплекс РЭБ с дальностью до 5 тыс. км

Комплекс подавления коротковолновой связи "Мурманск-БН" применили на учениях на территории Заполярья. Военнослужащие использовали его в условиях Арктики после 100-километрового марша.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, на который ссылается "Интерфакс", данный комплекс радиоэлектронной борьбы в состоянии подавить сигналы на расстоянии до пяти тысяч километров. Тактическое учение заняло 14 часов, в нем был задействован весь личный состав центра РЭБ на штатной технике.

"Мурманск-БН" - коротковолновый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. Он перехватывает и подавляет сигналы на расстояние до пяти тысяч километров. Смонтирован на семи автомобилях КамАЗ. Высота антенн комплекса достигает 32 метров. На Северный флот его поставили в 2014 году.