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03.11.2020,  
15:01
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Видео: экипажи Балтийского флота тренируются в спасении кораблей

Учения по борьбе за живучесть корабля проходят с экипажами всех типов надводных кораблей Балтийского флота на специальном учебно-тренировочном комплексе "Каспий".

Фото: Наталия Федосеенко / ТАСС
Опубликовано видео с закрытого международного турнира сил спецназа

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЗВО по Балтийскому флоту, задачи моряков - отработать локализацию и тушение пожара в корабельных отсеках, а также заделать пробоины в корпусе и остановить поступление забортной воды.

УТК "Каспий", где проходят занятия, состоит из помещений, имитирующих различные внутренние корабельные отсеки. Это создает условия, максимально приближенные к реальной обстановке: и огонь, и вода совершенно реальны.

На тренировках по тушению пожара взрываются пиропатроны и распространяется пламя. Военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, локализовать пожар и ликвидировать очаги возгорания в кратчайший срок.

При угрозе затопления аварийные партии ставят на пробоины специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду. Подобные тренировки проходят на флоте регулярно, чтобы все экипажи усовершенствовали свои навыки действий в экстремальных ситуациях.

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