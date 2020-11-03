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03.11.2020,  
11:40
Текст:  Николай Грищенко

Под Астраханью прошли стрельбы ракетных комплексов "Искандер" и "Бук"

В Астраханской области на полигонах Ашулук и Капустин Яр прошли масштабные учения ракетного подразделения. Боевых пуски тактических ракет и зенитных комплексов осуществили военнослужащие гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа из Курской области.

Фото: Reuters
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На видеозаписи ТК "Звезда" можно увидеть, как ракетчики выполняют марш на боевые позиции, производят заряжание ракеты в пусковую установку, а затем следует пуск "Искандера".

Целью оперативно-тактического комплекса в этот раз оказались мишени, имитирующие узлы связи и командные пункты, установки систем залпового огня и аэродромы противника. Цели были успешно поражены.

Напомним, что комплекс "Искандер" предназначен для поражения стратегических и особо важных целей на дальности до 500 километров. Ракета летит по изменяемой траектории, что затрудняет ее перехват. Боевая часть, весом в 480 килограммов, может быть восьми разновидностей, в том числе и ядерной.

В ходе учений боевые расчеты ЗРК "Бук-МЗ" также провели боевые пуски. Расчеты обнаружили ракету-мишень "Саман", имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель. Мишень была поражена на дальности более 14 километров и на высоте около двух тысяч метров.

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