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03.11.2020 11:30

В ямальском селе Горки появится новая котельная

В рамках инвестиционной программы Шурышкарского филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в селе Горки ведется строительство блочно-модульной котельной, тепловой мощностью 8 МВт. После ввода в эксплуатацию она обеспечит теплом Горковскую больницу, микрорайон Октябрьский, а также объекты индивидуальной и многоквартирной жилой застройки.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

К новой котельной планируется подключить потребителей, получающих энергоресурс от котельных № 2, 4, 5, которые работают на угле. В результате, в соответствии с реализацией инвестиционной программы,к 2024 году планируется полный отказ от использования угля, что, безусловно, положительно повлияет на экологическую безопасность Шурышкарского района. Использование газового конденсата, по сравнению с углем, уменьшит выделение серы и золы в атмосферный воздух в 3 - 10 раз.

Строящаяся котельная соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности, ее основные производственные процессы автоматизированы.

На данный момент ведутся пусконаладочные работы, заканчивается работа по планировке территории и монтажу ограждения.

Подобные объекты уже построены и введены в эксплуатацию в двух населенных пунктах - с. Красноселькуп (котельная 26МВт), и в г. Тарко-Сале (газовая котельная БМК-12 МВт). Но на этом активная работа "Ямалкоммунэнерго" по модернизации существующих объектов и строительству новых не заканчивается. Подобные объекты будут введены в п. Антипаюта Тазовского района и п. Мужи Шурышкарского района.

Сайт www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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