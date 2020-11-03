Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей

Роскомнадзор включил портал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" в реестр организаторов распространения информации. Соответствующие записи внесены в реестр.

Ресурсы обяжут хранить данные и переписку пользователей, а также передавать информацию по запросу спецслужб. В настоящее время в реестре находится 263 сайта.

"Пикабу" был создан в 2009 году. В апреле сообщество опубликовало отчет о прозрачности, в котором рассказало о взаимодействии с государственными органами. Сообщество "ЯПлакалъ" основано в 2004 году, и на его портале указано, что "администрация может передать данные пользователей третьим лицам, если это предусмотрено российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры"