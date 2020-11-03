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03.11.2020,  
15:31
Текст:  Алексей Брусилов

Стрельбы двуствольной версии "боевой метлы" показали на видео

Установки с 14,5-мм советским пулеметом КПВ Семена Владимирова вот уже более семидесяти лет популярны во всем мире. За свою огневую мощь и высокую эффективность их прозвали "боевыми метлами". Они до сих состоят на вооружении почти четырех десятков стран.

Легко уничтожают наземные цели на расстоянии до 2000 метров, а воздушные - на 1500 метров. При этом они способны выводить из строя легкую колесную и гусеничную технику, такую как бронетранспортеры, боевые машины пехоты и разведки, артиллерийские самоходки и др.

Это легендарное оружие впервые было опробовано в реальной боевой обстановке во время войны в Корее. Затем с их помощью сбивались самолеты и вертолеты американских агрессоров во Вьетнаме.

Активно его задействовали во время событий на Ближнем Востоке, причем такие пулеметы были как у арабских армий, так и у Израиля, куда ЗПУ попали в качестве трофеев.

Можно также вспомнить ирано-иракский конфликт, афганскую эпопею советской 40-й армии, битву за Кувейт и события 2003 года.

Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com
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В настоящее время различные варианты с КПВ применяются противоборствующими сторонами в Сирии и Ливии.

Двух- и четырехствольные варианты особенно полюбились военнослужащим армий африканских государств. Здесь их, как правило, ставят на пикапы японского производства, и в ходе боевых операций они выступают как машины огневой поддержки. Причем, такие "тачанки" используются даже чаще, чем традиционная бронетехника.

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