Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк

Один из создателей "Волшебника Изумрудного города" и серии мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк скончался у себя дома в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Учился в Московском инженерно-физическом институте. Работал на киностудии "Союзмультфильм" - в 1964-1967 годах, на студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" - в 1971-1985-х.

Опубликовал ряд статей, посвященных особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол, автор вышедшей в 2000 году книги "Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения".

Помимо серии про Незнайку и волшебника Изумрудного города, в портфолио художника фильмы "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", "Чьи в лесу шишки?", "Дядюшка Ау в городе", "Ушастик и его друзья", "Чертенок №13", другие.

На одной из частей "Волшебника" Шафранюк выступил художником, на остальных фильмах занимался куклами и декорациями.