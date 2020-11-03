Вышел трейлер нового "Бэтмена", полностью сделанный из LEGO

Блогер с ником Joebor1777 опубликовал на своем YoTube-канале эпичнейшую переделку трейлера "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Ролик выполнен с помощью Stop-motion-анимации и конструктора LEGO.

Эффект получился мощным - игрушечные человечки под саундтрек Nirvana выглядят сверхубедительно и атмосферно.

В концовке, ко всему прочему, исправили дату ожидаемого выхода картины в прокат, заменив единицу на еще один знак вопроса.

На момент написания заметки видео набрало 1,7 тысячи лайков против всего лишь 4 дизлайков.

Премьера нового "Бэтмена", уже несколько раз отложенная, запланирована на весну 2022 года.