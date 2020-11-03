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Вышел трейлер нового "Бэтмена", полностью сделанный из LEGO

Новости
    03.11.2020, 18:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Joebor1777 Фото: youtube.com/ Joebor1777
Фото: youtube.com/ Joebor1777

Блогер с ником Joebor1777 опубликовал на своем YoTube-канале эпичнейшую переделку трейлера "Бэтмена" Мэтта Ривза.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик выполнен с помощью Stop-motion-анимации и конструктора LEGO.

Эффект получился мощным - игрушечные человечки под саундтрек Nirvana выглядят сверхубедительно и атмосферно.

В концовке, ко всему прочему, исправили дату ожидаемого выхода картины в прокат, заменив единицу на еще один знак вопроса.

На момент написания заметки видео набрало 1,7 тысячи лайков против всего лишь 4 дизлайков.

Премьера нового "Бэтмена", уже несколько раз отложенная, запланирована на весну 2022 года.

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