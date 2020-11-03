Вышел трейлер "Ведьмака" с монстрами из второго сезона

Компания Netflix выпустила на YouTube короткий ролик по сериалу "Ведьмака", в котором показала монстров, с которыми сталкивался Геральт.

В описании к видео указано, что в трейлере "спрятаны" два чудовища, которые появятся во втором сезоне шоу.

Предположительно, существа показаны на 15 и 30 секунде.

Сейчас съемки продолжения "Ведьмака" в самом разгаре. Ранее в Сеть попали кадры с обновленной броней Нильфгаарда и беременной чародейкой.

По сериалу будут выпущены коллекционные фигурки от производителя McFarlane Toys, ранее работавшего по игровой франшизе с CD Projekt RED.

Выход второго сезона запланирован на 2021 год, пока без более точной даты премьеры.