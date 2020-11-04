Постановление правительства Иркутской области от 30 октября 2020 года № 882-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2020 года"

Новости

В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча 13:54
Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе 13:49
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях 13:37
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 13:32
Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США 13:28
Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров 12:17
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения 12:13
Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз 11:54
Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными 11:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 ноября 2020 г.

Постановление правительства Иркутской области от 30 октября 2020 года № 882-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 4 ноября 2020 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года:

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 12453 рубля, для трудоспособного населения - 13219 рублей, пенсионеров - 9992 рубля, детей - 13081 рубль;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 15212 рублей, для трудоспособного населения - 16280 рублей, пенсионеров - 12255 рублей, детей - 16005 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 11669 рублей, для трудоспособного населения - 12346 рублей, пенсионеров - 9346 рублей, детей - 12246 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией