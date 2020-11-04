Постановление администрации Липецкой области от 3 ноября 2020 года № 600 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 02 ноября 2020 года № 480001/48-3340-2020 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 октября; 30 октября) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания:

"1.4.1. Обязать с 05 ноября по 18 ноября 2020 года включительно граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (сотрудникам) органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением Штаба.";

2) в пункте 1.5.5 слова "Рекомендовать работодателям" заменить словами "Обязать работодателей".

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







