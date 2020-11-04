Распоряжение губернатора Омской области от 3 ноября 2020 года № 136-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим образовательную деятельность на территории Омской области (далее - образовательные организации), обеспечить с 5 по 15 ноября 2020 года реализацию дополнительных общеобразовательных программ, с 9 по 22 ноября 2020 года реализацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения (за исключением основных программ профессионального обучения, реализуемых в рамках Программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральной службой по труду и занятости 17 августа 2020 года) в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками без посещения обучающимися образовательных организаций.

Ограничения реализации основных программ профессионального обучения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не применяются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении практических занятий по вождению транспортных средств и подготовке частных охранников, предусмотренных соответствующими образовательными программами.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим на территории Омской области образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, установить продолжительность каникул:

1) по 13 ноября 2020 года при 5-дневной учебной неделе;

2) по 14 ноября 2020 года при 6-дневной учебной неделе.".

2. Дополнить пунктом 11.1:

"11.1. Запретить нахождение граждан, не достигших возраста 18 лет, в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), кинотеатрах, на объектах общественного питания без сопровождения родителей (иных законных представителей).".

3. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Приостановить в период с 9 по 22 ноября 2020 года деятельность государственных и муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, за исключением деятельности по проведению тренировок членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Омской области с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

4. Дополнить пунктом 19.1:

"19.1. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить предоставление в пользование части имеющегося ведомственного автотранспорта для нужд государственных учреждений здравоохранения Омской области.

Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в отношении автотранспорта, находящегося в муниципальной собственности, осуществить действия, предусмотренные настоящим пунктом.".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







