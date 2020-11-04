4 ноября 2020 года - 120 лет со дня рождения Сергея Васильева. Вместе с Георгием Васильевым - однофамильцем, но "кинематографическим" братом - они создали один из главных фильмов не только отечественного, но и мирового кино. Правнук Сергея Васильева Илья Васильев рассказывает о прадеде и о том, почему "Чапаев" актуален и сейчас.

О своем прадеде вы можете судить только по воспоминаниям родственников. Каким Сергей Васильев дошел до вас?

Илья Васильев: Я родился через 12 лет, как его не стало. Живы дочери прадеда, Варвара и Татьяна. Именно они сохранили память о нем и его архив. Благодаря этому и у меня сегодня есть возможность рассказать о Сергее Дмитриевиче - и как о феноменальном режиссере, и как о теоретике кино, и как о талантливом организаторе кинодела в СССР. И это главное отличие Сергея Дмитриевича от его кинематографического брата - Георгия Васильева.

Ваш прадед ведь руководил "Ленфильмом".

Илья Васильев: Да. В 1934-м, когда создавался фильм "Чапаев", "Ленфильм" - первая студия страны. Во время Великой Отечественной Сергей Дмитриевич был художественным руководителем так называемой Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате. Туда эвакуировали "Ленфильм" и "Мосфильм".

Вы сказали о нем, как о теоретике кино. Книга Васильева "Монтаж кинокартины" 1929 года - самая известная?

Илья Васильев: Ее еще называют "Азбука монтажа". Книга несколько десятилетий не теряла актуальности, несмотря на то, что кинематографическая техника постоянно совершенствовалась.

Сейчас ее тоже полезно прочитать?

Илья Васильев: Несомненно. Говорю так не только потому, что речь о родственнике. Современные кинематографисты, наверное, тоже изучают работы классиков кино советского времени - Эйзенштейна, Довженко, Васильева, Эрмлера и других. Ведь в этих работах - базовые вещи, связанные с восприятием кинематографа зрителем. Кстати, в одной из статей Сергея Васильева выражена очень важная мысль: при всей важности техники - главное, чтобы тебе было, что сказать людям.

Когда вы впервые посмотрели "Чапаева"?

Илья Васильев: Видимо, когда мне было лет семь-восемь.

Чапаев - герой советской эпохи. Какое отношение к нему сейчас?

Илья Васильев: Я сам занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю Фонд Александра Печерского, он увековечивает память героев восстания в лагере смерти Собибор и других участников сопротивления в нацистских концлагерях. Фильм Константина Хабенского "Собибор" позволил миллионам людей узнать о нашем герое.

А Васильевым удалось сделать так, что о Чапаеве узнал весь мир. В нашей стране о нем знают до сих пор. Кем был Чапаев до фильма? Просто один из командиров времен Гражданской войны. Как Щорс, Лазо, Пархоменко... Но Васильевым удалось сделать из Чапаева не просто героя, а из фильма - героическую историю. У них получилось выйти за пределы кинематографа. Даже афиша фильма стала одним из самых узнаваемых символов молодого, энергичного и новаторского государства - СССР. "Чапаев" - это культурологический феномен.

В чем он заключается?

Илья Васильев: Нет уже режиссеров, актеров, государства, где картина создавалась. А образ не только Чапаева, но и Гражданской войны среди живущих сегодня людей есть. И он сформирован именно фильмом. Даже много лет спустя после фильма появляются книги, например, "Чапаев и пустота", компьютерные игры. Ну, и анекдоты про Чапаева…

Расскажите любимый.

Илья Васильев: Фурманов приходит к Василию Ивановичу и говорит: "Отгадай загадку: сын моего отца, а мне не брат". Василий Иванович разводит руками. Фурманов отвечает: "Ну, как же! Это ведь я!" Тогда Чапаев идет к Петьке и загадывает ту же загадку: "Сын моего отца, а мне не брат". Петька чешет голову, говорит, что не знает. Василий Иванович отвечает: "Дурак ты, Петька! Да это же Фурманов!"

Почему "Чапаев" выглядит современным и сейчас?

Илья Васильев: Классические сцены с картошкой, психическая атака, фразы, разобранные на цитаты… Фильм опередил время. Фактически это единственный черно-белый довоенный фильм, который сегодня можно смотреть именно как увлекательное кино, а не как киноклассику, с которой надо обязательно познакомиться и знать.

Вы занимаетесь увековечиванием памяти героев восстания Собибора и учасстников сопротивления в других нацистких лагерях. Как увековечена память Сергея Васильева?

Илья Васильев: В Москве, в районе Лефортово, где Сергей Дмитриевич родился, есть мемориальная доска. Очень хочется, чтобы такая же мемориальная доска появилась и на доме, где он жил в Петербурге - на Таврической, 9. Ну и, конечно, чтобы на карте двух столиц появились улицы братьев Васильевых.