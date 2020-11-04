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Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона

Новости
    04.11.2020, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Круговорот Стивена Кинга в природе ударно продолжается: еще одно шоу по произведениям "короля ужасов" не выдержало проверку временем и зрительским вниманием.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, сервис Hulu не будет продлевать на третий сезон хоррор-антологию "Касл-Рок".

Напомним: старт шоу ждали с интересом, так как авторы обещали неканонические истории о событиях и жителях злополучного (вымышленного) городка в штате Мэн, где разворачиваются события множества опусов "короля". Например "Куджо", "Нужных вещей" и "Мертвой зоны".

Как пояснили на сервисе, закрыть программу они приняли решение еще некоторое время назад.

Первый сезон вышел летом 2018 года и рассказывал о таинственном узнике тюрьмы Шоушенк. Второй вышел в октября 2019-го и сосредоточился на психически нестабильной медсестре Энни Уилкс из "Мизери". Ее сыграла Лиззи Каплан.

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