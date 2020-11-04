Постановление администрации Тамбовской области от 3 ноября 2020 года № 895 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 27.10.2020) следующие изменения:

в пункте 1.1 абзац второй изложить в следующей редакции:

"лиц, находящихся на территории Тамбовской области, соблюдать требования, предусмотренные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", а также использовать сродства индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях органов власти и организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, в иных зданиях, строениях, сооружениях и помещениях (за исключением жилых помещений), доступных для свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более граждан;";

дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

"18.4. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) временно приостановить на территории Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 23:00 до 06:00, осуществляющих следующие виды деятельности:

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (класс 56 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД));

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (класс 90 ОКВЭД);

деятельность музеев (группа 91.02 ОКВЭД);

деятельность в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2 ОКВЭД).

Указанный запрет не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дистанционным способом.

Срок - с 03.11.2020 до особого распоряжения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.11.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







