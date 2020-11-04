Указ главы Республики Тыва от 2 ноября 2020 года № 253 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 апреля 2020 г. № 76а"

Новости

В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча 13:54
Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе 13:49
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях 13:37
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 13:32
Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США 13:28
Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров 12:17
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения 12:13
Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз 11:54
Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными 11:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Тыва от 2 ноября 2020 года № 253 "О внесении изменений в Указы Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 29 октября 2020 г. № 17-00-02/04-5642-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 "О введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания" следующие изменения.

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об обязательном ношении гигиенических масок для защиты органов дыхания на территории Республики Тыва";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лица, находящиеся на территории Республики Тыва, обязаны до особого распоряжения носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.".

2. Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, дополнив пунктом 7 следующего содержания:

"7. Запретить до 15 ноября 2020 года проведение массовых мероприятий на территории Республики Тыва.".

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией