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Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро

Новости
    04.11.2020, 15:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Хорошо известный в нашей стране французский актер Клод Жиро, сыгравший маркиза Филиппа дю Плесси де Белльера в экранизациях прославленного цикла Голон про Анжелику, умер 3 ноября на 85-м году жизни.

Об этом сообщает La Montagne.

Без указания причины смерти артиста.

Похоронят Жиро 7 ноября.

Клод Пьер Эдмон Жиро родился 5 февраля 1936 года в небольшой коммуне Шамальер. На экранах дебютировал в 58-м в "Обманщиках" с Бельмондо. Далее - "Карусель" Роже Вадима, Роджер Мортимер в серии "Проклятые короли" по Дрюону, сериал "Ришелье", "Приключения раввина Якова", еще ряд проектов. Но кузен, а после - муж Анжелики Филипп, так и остался наиболее узнаваемым его образом.

Актер сыграл маркиза в лентах "Анжелика, маркиза ангелов" (1964), "Великолепная Анжелика" (1965) и "Анжелика и король" (1966).

Также стоит отметить, что Жиро, обладавший необыкновенно красивым голосом, преуспел и как артист озвучки. В частности, дублируя на французский героев Роджера Мура, Харрисона Форда и Мела Гибсона.

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