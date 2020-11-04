В небе "курносые": как истребители И-15 защищали Мадрид в 1936 году

Первые советские самолеты и пилоты прибыли в раздираемую гражданской войной Испанию 13 октября 1936 года, и уже 4 ноября истребители И-15 вылетели на защиту Мадрида.

Первый вылет прошел без боя - итальянский самолет-разведчик, завидев советские бипланы, ретировался, но на следующий день над испанской столицей разыгралась настоящая схватка. 12 немецких бомбардировщиков Ju-50 в сопровождении двух итальянских истребителей Fiat CR-32 вступили в бой с республиканской авиацией. Два бомбардировщика были сбиты и рухнули близ населенного пункта Химене, но советские пилоты тоже понесли потери. Истребитель И-15, пилотируемый лейтенантом Петром Митрофановым, был сбит. Советский пилот выпрыгнул с парашютом, но тот не раскрылся.

Тем не менее советские пилоты в ноябре - декабре сбили в районе Мадрида 70 немецких и итальянских самолетов. Потери советских истребителей И-15 составили 14 машин. 6 декабря 1936 года произошел воздушный бой, который советский пилот Константин Колесников описал так:

"В 11:30 эскадрилья была вызвана по тревоге на Мадрид против появившихся "Юнкерсов". Это был третий вызов по счету. Прилетев к Мадриду, заметили две группы "Хейнкелей" ( по семь самолетов каждая ), круживших с левым кругом на высоте 3000 метров над Каса-дель-Кампо. Моя высота была 2000 метров, и я принял решение зайти им в хвост со стороны солнца, набирая высоту по дороге. Маневр удался, я набрал 3100 метров, вышел в хвост последней семерки и пошел на сближение. "Хейнкели" нас заметили уже тогда, когда дистанция между нами была 300 метров. Вся семерка сразу же заметалась, расстроив свой парадный строй, но было уже поздно, вся пятерка наших самолетов, ведя огонь, прошла буквально через строй, чуть не задевая друг за друга. В этот раз было сбито два "Хейнкеля".

Истребители-бипланы И-15 на тот момент были современными машинами. Они могли развивать скорость до 370 километров в час и подниматься на высоту 9800 метров. Вооружение - четыре пулемета калибра 7,62-мм. Испанские летчики называли И-15 "Чато", что в переводе означает "Курносый".

Кстати, кроме советских и испанских пилотов на И-15 в Испании сражались американцы и французы из эскадрильи "Лакалле". Американский пилот Франк Тинкер на И-15 сбил три истребителя Heinkel Не- 51, три Fiat CR.32 и два Messerchmitt Bf-109. Джим Пек имел на своем счету два Не-51 и три CR.32. Оррин Белл сбил семь истребителей Heinkel на участке фронта Кордоба-Гранада.

Применялись истребители И-15 и для штурмовки наземных войск. К примеру, в марте 1937 года истребители и бомбардировщики остановили наступающий на Мадрид итальянский корпус.

Однако с появлением в небе Испании немецких истребителей Messerchmitt Bf-109 господство в небе было постепенно утрачено республиканской авиацией, и в 1938 году советские пилоты-добровольцы были отозваны в СССР.