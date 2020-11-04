Завершились испытания "убийцы подлодок" ПЛРК "Ответ"

Новый ПЛРК "Ответ" успешно прошел государственные испытания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса "Ответ" успешно завершены. Его планируют принять на вооружение в конце 2020 или в начале 2021 года. Новый ПЛРК получит большинство надводных кораблей ВМФ России. Но раньше всех "Ответ" появился у фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Именно на его борту почти год проводились испытания комплекса.

Разработчиком ПЛРК является концерн "МПО "Гидпроприбор". Подробной информации о новом противолодочном оружии нет. Известно, что он является продолжением комплекса "Калибр-НК". Некоторые эксперты полагают, что "Ответ" также вобрал в себя технологии ПЛРК "Пакет-НК".

Действует "Ответ" по принципу "обнаружил-поразил". Вооружен он "умными" торпедами. На первом этапе они летят к цели по баллистической траектории. Затем боевая часть отделяется от носителя и приводняется на парашюте.

А уже под водой она ищет подводную лодку с помощью собственной головки самонаведения.