Распоряжение правительства Республики Карелия от 3 ноября 2020 года № 672-р

Новости

Жителя Кубани осудили за истязание и убийство падчерицы 11:36
В Портленд введут Национальную гвардию США для пресечения беспорядков 11:20
В Омске работники аэропорта заплатили 600 тысяч за повреждение самолета 11:05
В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19 10:46
Создателей белорусского Telegram-канала обвинили по трем статьям 10:42
Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту 10:29
Тренер "Краснодара" не нашел оправданий после поражения от "Севильи" 10:17
Националисты Латвии предложили запретить агитацию на русском языке 10:16
В Финляндии молодых политиков обвинили в расизме 09:50
В Литве сократилось число учеников в русских школах 09:44
В оборонном институте США замечены модели "Арматы" и "Терминатора" 09:39
В Подмосковье за сбыт фальшивых денежных купюр задержана супружеская пара 09:32
Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционка для 6-11 классов 09:25
Более 650 тысяч консультаций провели врачи центра телемедицины 09:21
Еще 3670 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября 09:03
Коронавирусом в мире заболели свыше 48 миллионов человек 08:32
Пятого ноября воздух в Москве прогреется до +10 градусов 07:58
В Тюмени хирурги перекроили сердце младенцу с редчайшей патологией 07:55
На Ямале поезд столкнулся с машиной, водитель погиб 07:30
Специалист развеял миф о влиянии чеснока и лука на иммунитет 07:20
Байден готовится побить рекорд по числу полученных на выборах голосов 06:53
Рейтинги спецэфиров на ТВ по итогам выборов в США оказались низкими 06:34
Штаб Трампа потребовал приостановки подсчета голосов еще в одном штате 05:20
Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 ноября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Карелия от 3 ноября 2020 года № 672-р

Внести в абзац десятый подпункта 2 пункта 11.10 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001) изменение, дополнив его словами ", в помещениях работающих в указанное время предприятий (организаций) исключительно в отношении работников данных предприятий (организаций), а также оказания услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией