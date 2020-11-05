Законопроект Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 183 883 427,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 198 882 572,6 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме 14 999 145,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 184 562 779,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 191 009 694,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 190 409 766,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 220 994,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 191 009 694,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 8 665 599,4 тыс. рублей;

3) размер дефицита на 2022 год в сумме 5 846 986,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2.

Статья 3

Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 4

Утвердить общий объем налоговых и неналоговых доходов:

1) на 2021 год в сумме 151 063 558,4 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 133 721 107,0 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 162 992 784,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 142 623 697,8 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 173 311 986,6 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 151 365 543,1 тыс. рублей.

Статья 5

Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год в сумме 32 819 868,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 28 659 366,3 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 21 569 995,2 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 21 569 995,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 17 697 708,0 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 17 697 708,0 тыс. рублей.

Статья 6

Утвердить поступление субсидий из бюджетов поселений Нижегородской области в областной бюджет на 2021 год в сумме 70 109,3 тыс. рублей согласно приложению 4.

Статья 7

1. Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам согласно приложению 5.

2. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

3. Доходы от компенсации затрат бюджетов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

4. Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

5. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

6. Невыясненные поступления в бюджеты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

7. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года), зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

8. Прочие неналоговые доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, бюджетов городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

9. Средства самообложения граждан городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

10. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, зачисляются в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по нормативу 100 процентов.

11. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, с муниципальными органами (муниципальными казенными учреждениями) городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области государственного (муниципального) контракта, а также иные денежные средства за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

12. Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении заключенного с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, с муниципальными органами (муниципальными казенными учреждениями) городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области государственного (муниципального) контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

13. Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, зачисляется в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по нормативу 100 процентов.

14. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования средств бюджетов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов и поселений Нижегородской области, зачисляются в соответствующие бюджеты по нормативу 100 процентов.

15. Платежи по искам, предъявленным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи зачисляются в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области по нормативу 100 процентов.

Статья 8

Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области от подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области налога на доходы физических лиц, закрепляемые взамен дотации из областного бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

Статья 9

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей согласно приложению 7 исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов от налоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области от указанного налога.

Статья 10

1. Установить минимальный размер отчисления в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Нижегородской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, 50 процентов.

2. Конкретный размер части прибыли государственных унитарных предприятий Нижегородской области, подлежащий перечислению в областной бюджет, определяется в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2017 года № 466 "Об осуществлении прав собственника имущества унитарного предприятия Нижегородской области".

Статья 11

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.

Статья 12

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить резервный фонд Правительства Нижегородской области на 2021 год в сумме 2 354 453,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 804 615,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 132 583,3 тыс. рублей.

Статья 13

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 24 463 787,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 730 209,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 558 316,2 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

Статья 14

Утвердить объем Резервного фонда Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 75 876,4 тыс. рублей.

Статья 15

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящим Законом, министерством финансов Нижегородской области осуществляется казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении операции по зачислению и списанию целевых средств производятся на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытом министерству финансов Нижегородской области в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, и отражаются на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Нижегородской области в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

При казначейском сопровождении целевых средств министерство финансов Нижегородской области осуществляет санкционирование операций в установленном им порядке.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) в случае, если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения расходов;

2) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части;

4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 3 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады), если сумма контракта (договора) превышает 30 000,0 тыс. рублей;

5) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 30 000,0 тыс. рублей;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму свыше 30 000,0 тыс. рублей государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Нижегородской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, поступающие им в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области на указанные лицевые счета;

7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями с соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 4-6 настоящей части контрактов (договоров), если сумма контракта (договора), заключаемого исполнителем с соисполнителем превышает 30 000,0 тыс. рублей;

8) государственные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, если в контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного контракта (договора) в министерстве финансов Нижегородской области;

9) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в случае, если сумма заключаемого муниципального контракта (договора) составляет 100 000,0 тыс. рублей и более и в муниципальных контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного контракта (договора) в министерстве финансов Нижегородской области.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из областного бюджета:

а) юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

б) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным средствам массовой информации;

в) юридическим лицам за заслуги в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Правительства Нижегородской области, премии, стипендии и иные поощрения);

г) некоммерческим организациям (не являющимся государственными бюджетными и автономными учреждениями) в целях последующего предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

а) в целях приобретения дорогостоящих видов медицинских услуг, приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, аренды, бронирования мест и проживания в гостиницах, подписки на печатные и электронные издания и их приобретения, обучения на курсах повышения квалификации, прохождения профессиональной переподготовки, участия в научных, методических, научно-практических конференциях по предоставлению доступа к видеотрансляции вебинара, по предоставлению права на использование простой (неисключительной) лицензии, по предоставлению права на использование программного продукта и иных конференциях, проведения олимпиад школьников, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение, путевок для организации отдыха и оздоровления детей, проведения международной молодежной смены, проведения профильных экологических лагерей, проведения областных профильных лагерей (смен), организации питания организованных групп детей в пути следования до места назначения и обратно, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выдачи технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, технологического присоединения к электрическим сетям объектов, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет более 670 кВт, организации презентаций Нижегородской области, проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения работ по мобилизационной подготовке, приобретения жилых помещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

б) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

в) в целях проведения мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области при условии, что сумма авансового платежа не превышает 30 процентов от суммы государственного контракта (контракта, договора, соглашения).

4. Установить, что при казначейском сопровождении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) перечисление субсидий осуществляется учредителем под фактическую потребность (с учетом аванса) на основании документов, подтверждающих возникновение у юридических лиц денежных обязательств.

5. Установить, что при казначейском сопровождении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям) в рамках реализации мероприятий по празднованию 800-летия города Нижний Новгород перечисление субсидий осуществляется учредителем под фактическую потребность (с учетом аванса) на основании документов, подтверждающих возникновение у юридических лиц денежных обязательств, или в сумме принятых бюджетных обязательств.

Статья 16

1. Безвозмездные поступления областного бюджета от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, не использованные казенными учреждениями Нижегородской области и оставшиеся на 1 января текущего финансового года на едином счете областного бюджета, открытом в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, при наличии потребности могут быть использованы казенными учреждениями Нижегородской области в текущем финансовом году на те же цели с последующим уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом.

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступающие казенным учреждениям Нижегородской области, в полном объеме зачисляются в областной бюджет и направляются на финансовое обеспечение осуществления функций казенных учреждений Нижегородской области в соответствии с их целевым назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, в порядке, установленном министерством финансов Нижегородской области.

Статья 17

1. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, на 2021 год в размере 1,480, на 2022 год в размере 1,503, на 2023 год в размере 1,450.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в сумме 488,523 рубля, на 2022 год в сумме 423,661 рубля, на 2023 год в сумме 461,505 рубля.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в сумме 2 390,221 рубля, на 2022 год в сумме 2 439,916 рубля, на 2023 год в сумме 2 602,577 рубля.

3. Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений Нижегородской области, на 2021 год в размере 1,018, на 2022 год в размере 0,936, на 2023 год в размере 0,936.

Установить бюджетную обеспеченность, выбранную в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Нижегородской области, на 2021 год в размере 1,946, на 2022 год в размере 1,859, на 2023 год в размере 1,875.

Статья 18

Утвердить объем межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам на 2021 год в сумме 67 804 950,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 63 478 989,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 59 046 568,8 тыс. рублей.

Статья 19

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год в сумме 7 647 091,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 199 618,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 514 829,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14.

3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год в сумме 2 836 854,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 200 330,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 579 248,6 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15.

Статья 20

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на 2021 год в сумме 20 721 082,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 280 734,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 100 721,8 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16.

3. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17.

4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложением 17, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

5. Порядок формирования, распределения и использования субсидий, указанных в приложении 16, устанавливается Правительством Нижегородской области.

Статья 21

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год в сумме 35 594 154,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 35 593 669,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 35 649 368,9 тыс. рублей.

2. Субвенции передаются в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на следующие цели:

1) на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников;

2) на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

3) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

4) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

5) на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

6) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

7) на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания;

8) на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

9) на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации;

10) на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории;

11) на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;

12) на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы;

13) на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств федерального бюджета;

14) на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса за счет средств областного бюджета;

15) на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств федерального бюджета;

16) на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства за счет средств областного бюджета;

17) на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за счет средств федерального бюджета;

18) на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета;

19) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств федерального бюджета;

20) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет средств областного бюджета;

21) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств федерального бюджета;

22) на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока за счет средств областного бюджета;

23) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники за счет средств областного бюджета;

24) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств федерального бюджета;

25) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета;

26) на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства за счет средств областного бюджета;

27) на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;

28) на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

29) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

30) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

31) на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

32) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;

33) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета;

34) на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений;

35) на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;

36) на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

37) на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

38) на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях;

39) на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев;

40) на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

41) бюджету городского округа город Нижний Новгород на осуществление полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей.

3. Утвердить распределение субвенций, указанных в части 2 настоящей статьи, за исключением пунктов 40 и 41, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18.

4. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19.

5. Утвердить для расчета субвенций на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, нормативы финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год на 2021 год в сумме 32 231,0 рубля, на 2022 год в сумме 32 231,0 рубля, на 2023 год в сумме 32 231,0 рубля.

6. Утвердить для расчета субвенций на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания, нормативы финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания на одного обучающегося в год на 2021 год в сумме 22 522,0 рубля, на 2022 год в сумме 22 522,0 рубля, на 2023 год в сумме 22 522,0 рубля.

Статья 22

1. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на 2021 год в сумме 1 005 767,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 204 637,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 202 399,6 тыс. рублей.

2. Иные межбюджетные трансферты передаются в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на следующие цели:

1) на реставрационно-восстановительные работы и сохранение значимых объектов культурного наследия, находящихся на территории Нижегородской области;

2) на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета;

3) на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

4) на создание виртуальных концертных залов;

5) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным дошкольным образовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы;

6) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы;

7) на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";

8) на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи;

9) на предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области;

10) на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

11) на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности".

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20. Иные межбюджетные трансферты, указанные в остальных пунктах части 2 настоящей статьи, распределяются между бюджетами муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

4. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

Статья 23

Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 838,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 838,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 838,4 тыс. рублей.

Статья 24

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, за счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Статья 25

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Нижегородской области в целях финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, на 2021 год в сумме 12 987 188,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 508 386,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 051 214,3 тыс. рублей.

2. Перечисление средств бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по осуществлению полномочий страхователя для неработающих граждан Нижегородской области с учетом требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 26

1. Правительство Нижегородской области в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год осуществляет возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях:

1) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 6 апреля 2006 года № 108 "О предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности";

2) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2010 года № 770 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

3) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июня 2012 года № 353 "О порядке возмещения из областного бюджета организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, части процентной ставки по кредитам коммерческих банков";

4) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 781 "Об утверждении положений по финансовой поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области";

5) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2013 года № 173 "О предоставлении средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе";

6) в порядке и на условиях, установленных в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 мая 2018 года № 327 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов".

2. Правительство Нижегородской области в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год осуществляет возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в порядке и на условиях, установленных постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2013 года № 173 "О предоставлении средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе".

Статья 27

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в порядке, установленном Правительством Нижегородской области, в следующих случаях:

1) на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области;

2) на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

3) на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов;

4) на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

5) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

6) на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производств промышленных предприятий;

7) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства:

а) на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по ученическим договорам);

б) на обеспечение комплексного развития сельских территорий (в целях возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с привлечением студентов для прохождения практики);

в) на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры;

г) на возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей;

д) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 1,5 лет;

е) на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

ж) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;

з) на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;

и) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования;

к) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;

л) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ;

м) на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства;

н) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет;

о) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

п) на возмещение части затрат на создание внеплощадочных объектов инженерной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области;

р) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

с) на возмещение части затрат по сбору и утилизации биологических отходов;

т) на финансовое обеспечение затрат на изготовление проектной и сметной документации на проведение строительства, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта основных и вспомогательных производственных зданий, сооружений и помещений, предназначенных для сбора и утилизации биологических отходов, проведение экспертизы такой документации, а также на проведение инженерно-изыскательских работ;

у) на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства;

8) на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива;

9) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети;

10) на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов;

11) на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог;

12) на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой;

13) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров и их багажа скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р";

14) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р";

15) на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года;

16) на закупку подвижного состава для транспортных предприятий Нижегородской области;

17) на реализацию мероприятий по поддержке транспортных предприятий;

18) на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для транспортных предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки;

19) на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов большого класса, использующего природный газ в качестве моторного топлива;

20) на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат по строительству таких объектов;

21) на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

22) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по организации и проведению выставочно-конгрессных мероприятий Правительства Нижегородской области;

23) на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области;

24) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с обеспечением деятельности межведомственной комиссии по содействию реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области - "Центр содействия реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Нижегородской области и оформления земельных отношений";

25) на возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан;

26) на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

27) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

28) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

29) на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

30) на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений;

31) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на организацию и проведение протокольных мероприятий с участием Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства;

32) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на подготовку и проведение празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

33) на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов;

34) на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на электрическую энергию, потребленную на промышленно-производственные нужды;

35) на возмещение части затрат субъектам народных художественных промыслов на природный газ, потребленный на промышленно-производственные нужды;

36) на субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, на развитие товаропроводящей сети.

Статья 28

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области, в следующих случаях:

1) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области";

2) на популяризацию предпринимательской деятельности среди целевых групп, обозначенных в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства";

3) на предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) на создание и развитие Центра "Мой бизнес";

5) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области";

6) на реализацию мероприятий, направленных на достижение задач национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости";

7) на развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах;

8) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр развития экспорта Нижегородской области";

9) на создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";

10) на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области";

11) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера";

12) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800";

13) на подготовку и проведение празднования памятных дат Нижегородской области автономной некоммерческой организации "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800" за счет средств областного бюджета;

14) на подготовку и проведение празднования памятных дат Нижегородской области автономной некоммерческой организации "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800" за счет средств федерального бюджета;

15) на подготовку и проведение празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского автономной некоммерческой организации "Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий "Центр 800";

16) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр новых форм развития образования";

17) на реализацию практики поддержки и развития волонтерства в Нижегородской области;

18) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Управляющая компания НОЦ";

19) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой образовательной организации "Школа 800";

20) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр оценки и развития квалификаций педагогов";

21) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области";

22) в виде взноса в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области";

23) на ликвидацию последствий природного и техногенного характера в многоквартирных домах Нижегородской области;

24) в виде имущественного взноса Нижегородской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства";

25) на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, в рамках подготовки к празднованию 800-летия города Нижний Новгород;

26) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области";

27) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области";

28) на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации Нижегородской области;

29) на оказание государственной финансовой поддержки средствам массовой информации, освещающим деятельность профессиональных союзов, действующих на территории Нижегородской области;

30) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Торпедо";

31) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением услуг по физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

32) на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим развитие командных игровых и игровых видов спорта в Нижегородской области;

33) на возмещение затрат некоммерческим организациям, включенным в реестр некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

34) на реализацию мероприятий по комплексному подходу к историко - культурному наследию в образовательной среде;

35) на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ);

36) на предоставление субсидий религиозным организациям на реставрацию, содержание и охрану зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры Нижегородской области;

37) на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

38) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

39) на обеспечение деятельности юридических консультаций.

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций, указанных в пунктах 1-29 части 1 настоящей статьи, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21. Субсидии, указанные в остальных пунктах части 1 настоящей статьи, распределяются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

Статья 29

Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области:

1) на поддержку начинающего фермера, на развитие семейной фермы и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива;

2) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

3) за достижения в сфере развития агропромышленного комплекса;

4) на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ).

Статья 30

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области:

1) на 2021 год в размере 19 733 388,9 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей;

2) на 2022 год в размере 20 368 524,3 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей;

3) на 2023 год в размере 22 297 177,5 тыс. рублей, в том числе на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 562,5 тыс. рублей.

Статья 31

Средства областного бюджета направляются на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области образования по подтверждению документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в смете расходов на содержание аппарата уполномоченного органа, и используются на обеспечение его деятельности в части реализации переданных полномочий Российской Федерации.

Статья 32

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Нижегородской области:

1) на 1 января 2022 года в размере 97 852 527,6 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2022 года в размере 141 570,6 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в размере 103 502 714,0 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в размере 103 502 714,0 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Нижегородской области на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Нижегородской области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2021 год в сумме 43 167,6 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 141 570,6 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 33

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Нижегородской области в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23.

Статья 34

1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24.

2. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области без предоставления муниципальным районом (муниципальным округам, городским округом) обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление и возврат муниципальными районами, муниципальными округами и городскими округами Нижегородской области бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном Правительством Нижегородской области.

Статья 35

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области Г.С.Никитин







