Указ губернатора Нижегородской области от 5 ноября 2020 года № 191 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10:

а) в подпункте "а" слова "учащихся 1-5 классов" заменить словами "учащихся 1-5, 9 и 11 классов";

б) в подпункте "б" слова "6-11 классов" заменить словами "6-8 и 10 классов";

в) в подпункте "в" слова "6-11 классов" заменить словами "6-8 и 10 классов";

1.2. Второе предложение пункта 4.2 дополнить словами "; с 9 по 22 ноября 2020 г.; с 23 ноября по 6 декабря 2020 г.".

1.3. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми, не достигшими возраста 16 лет, осуществляется в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей.".

1.4. Пункт 5.2 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) недопущение в торговые и торгово-развлекательные центры детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья детей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания, за исключением подпункта 1.1, который вступает в силу с 9 ноября 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







