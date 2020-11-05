Указ губернатора Псковской области от 2 ноября 2020 года № 193-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 ноября 2020 г. № 1966, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 30 октября 2020 г. № 1951" дополнить словами ", от 02 ноября 2020 г. № 1966";

2) в подпункте "б" подпункта 4 пункта 2:

а) в абзаце пятом слова "дистанционный режим работы" заменить словами "дистанционный режим работы и (или) режим самоизоляции";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"При режиме самоизоляции с 09 ноября 2020 г. граждане в возрасте 65 лет и старше вправе покидать места проживания (пребывания) в случаях:

обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

совершения прогулок;

выгула домашних животных;

передвижения в целях, связанных с содержанием домашних животных, сельскохозяйственных животных, домашней птицы, медоносных пчел;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к общественным колодцам и водоразборным колонкам;

следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого имущества;

следования к месту (от места) проведения следственных и процессуальных действий по вызову должностных лиц органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, проверочных мероприятий, осуществляемых в рамках государственного и муниципального контроля (надзора), а также при производстве по делам об административных правонарушениях;

следования к месту (от места) реализации гражданами своих избирательных прав;";

3) в абзаце втором подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 слова "на работе" заменить словами "в лифте, на работе".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







