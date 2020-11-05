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05.11.2020 08:14

Глава КЧР подписал указ об усилении ограничительных мер

Текст: Михаил Русин
В Карачаево-Черкесии введены усиленные ограничительные меры для снижения риска дальнейшего распространения охватившей весь мир пандемии. Соответствующий указ подписал глава республики Рашид Темрезов.
Фото: Пресс-служба главы КЧР Фото: Пресс-служба главы КЧР
Фото: Пресс-служба главы КЧР

- Уважаемые земляки! Каждый из вас сегодня может наблюдать за непростой эпидемиологической ситуацией, которая складывается и в стране в целом, и у нас, в республике. Ежедневный прирост - порядка 85-90 человек, увеличивается количество госпитализированных, - так объяснил глава республики необходимость усиления ограничительных мер.

В республике до 14 дней продлеваются школьные осенние каникулы, которые начались 2 ноября. Кроме того, на дистанционный режим обучения рекомендовано перевести студентов вузов и ссузов.

Также работодатели переводят не менее 30 процентов сотрудников предприятий на удаленный режим работы.

В КЧР на две недели приостанавливается деятельность банкетных залов по организации свадеб, торжеств, поминальных и других массовых мероприятий. По словам Рашида Темрезова, подобные мероприятия с присутствием большого количества людей зачастую становятся очагами распространения болезни.

Между тем, такие предприятия общепита как обычные рестораны, кафе, бары, столовые и буфеты продолжат работу при условии жесткого соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Речь, в частности, идет о рассадке посетителей с соблюдением социальной дистанции, тщательной дезинфекции, обязательном наличии санитайзеров и использовании персоналом средств индивидуальной защиты.

Кроме того, решением руководителя субъекта в республике увеличивается количество рейдов по контролю за соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Особенно эффективны будут такие рейды в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Также усиливается дезинфекция общественного транспорта, подъездов многоквартирных домов, общественных территорий, предприятий и организаций. А республиканскому минздраву поручено обеспечить бесплатными лекарствами амбулаторных больных, нарастить запасы лекарственных препаратов в госпиталях и средств индивидуальной защиты для медработников.

- За две недели при неукоснительном соблюдении антиковидных мер, координации сил органов власти, правоохранителей, медицинского сообщества и, самое главное, наших граждан, мы рассчитываем стабилизировать эпидситуацию. Но тут не обойтись без гражданского самосознания и ответственности за окружающих, - подчеркнул глава КЧР.

Кстати

В республике для пациентов, пострадавших от эпидемии, развернуто 1 100 коечных мест на базе семи медицинских организаций. В резерве имеется еще 255 коек. Все медицинские организации обеспечены двухнедельным запасом лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты.

В республике функционирует три ПЦР-лаборатории, которые выполняют около 2 000 исследований в сутки. По охвату ПЦР диагностикой на 100 тысяч населения республика занимает первое место в СКФО и входит в топ субъектов Российской Федерации. Результаты исследований передаются в муниципальные медучреждения в срок от одних до двух суток.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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