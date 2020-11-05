Короткий маршрут выходного дня может подарить впечатления на всю жизнь

Удивительное место - бархан Сарыкум!
Ученые до сих пор не сходятся в едином мнении о его происхождении: откуда же - пустыня среди гор?
Натуралисты восхищаются разнообразной флорой и фауной на крохотном пятачке. А все любители советского кино совершенно точно знают это уникальное место: именно здесь закапывали в песок абрека Саида из "Белого солнца пустыни".
Здесь потрясающие восходы.
Здесь можно поддержать в руках средиземноморскую черепаху и потрогать нежное брюшко гюрзы (это, конечно, если вам повезет с провожатыми, готовыми ее изловить).
Здесь с интервалом в полчаса можно увидеть заросли тополей, шелковицы, гледичии и - джузгуна безлистного, колосняка гигантского. А в горных ущельях - потрясающей красоты горные сосны, можжевельники и приземистые корявые дубы...
И - да! - не пожалейте нескольких часов сна и поднимитесь на бархан, чтобы встретить восход!
Каперса -
Изумленный цветок...
Ящерки -
Золоченый камзол...
Вихрями -
Гоношится песок:
Ветреный
Грандиозный танцпол!
Древностью -
Сарыкумскмй бархан.
Нежностью -
У подбрюшья гюрзы.
Вечности
Восхитительный скан:
Принтами -
Черепашьи следы ...