Короткий маршрут выходного дня может подарить впечатления на всю жизнь

"Маршрут выходного дня": два часа лёту до Махачкалы, минут 40 на автобусе - и мы в уникальном месте нашей планеты. Пустыня среди гор. Второй по величине песчаный бархан на Земле. Бархан, вершина которого непрерывно движется, выдуваемая ветром. Бархан, через который протекает река. А если подняться на седловину бархана - открывается потрясающий вид на горные цепи, равнину и полосу Каспийского моря у кромки горизонта.

Удивительное место - бархан Сарыкум!

Ученые до сих пор не сходятся в едином мнении о его происхождении: откуда же - пустыня среди гор?

Натуралисты восхищаются разнообразной флорой и фауной на крохотном пятачке. А все любители советского кино совершенно точно знают это уникальное место: именно здесь закапывали в песок абрека Саида из "Белого солнца пустыни".

Здесь потрясающие восходы.

Здесь можно поддержать в руках средиземноморскую черепаху и потрогать нежное брюшко гюрзы (это, конечно, если вам повезет с провожатыми, готовыми ее изловить).

Здесь с интервалом в полчаса можно увидеть заросли тополей, шелковицы, гледичии и - джузгуна безлистного, колосняка гигантского. А в горных ущельях - потрясающей красоты горные сосны, можжевельники и приземистые корявые дубы...

И - да! - не пожалейте нескольких часов сна и поднимитесь на бархан, чтобы встретить восход!

Каперса -

Изумленный цветок...

Ящерки -

Золоченый камзол...

Вихрями -

Гоношится песок:

Ветреный

Грандиозный танцпол!

Древностью -

Сарыкумскмй бархан.

Нежностью -

У подбрюшья гюрзы.

Вечности

Восхитительный скан:

Принтами -

Черепашьи следы ...