Началось серийное производство двигателя для Ми-28НМ

В Санкт-Петербурге началось серийное производство нового двигателя ВК-2500П для ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник". В новом моторе модернизирована система автоматического управления и система защиты, позволяющая ему работать при попадании пороховых и выхлопных газов и возникновении помпажа.

"По своим техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям. В настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов", - цитирует ТАСС исполнительного директора "ОДК-Климов" Александра Ватагина.

Напомним, что стендовые испытания двигателя ВК-2500П завершились 3 ноября. Новый мотор даст возможность российским боевым вертолетам брать с собой кроме штатного вооружения до четырех авиабомб общим весом две тонны. Ключевой особенностью нового двигателя является наличие электронной системы автоматического управления типа FADEC, которая снижает трудоемкость технического обслуживания, повышает безопасность полетов и улучшает технические характеристики силовой установки.

В новом моторе реализована возможность не терять управления двигателем даже в случае полного выхода из строя электроники. Мощность двигателя на чрезвычайном режиме повышена с 2700 до 2800 лошадиных сил.