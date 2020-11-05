Постановление правительства Саратовской области от 2 ноября 2020 года № 884-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 2 ноября 2020 года № 69 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 1.20 следующего содержания:

"1.20. Государственному автономному учреждению Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" с 3 ноября 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки прием заявителей осуществлять только по предварительной записи.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







