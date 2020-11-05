Постановление правительства Саратовской области от 5 ноября 2020 года № 891-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID‑19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и на основании предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 5 ноября 2020 года № 70 и 71 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

абзац двадцатый пункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"ограничение работы предприятий общественного питания во времени с 6.00 до 23.00 часов местного времени";

пункты 1.15.1-1.15.2 изложить в следующей редакции:

"1.15.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания, к которым относятся здания, строения, в которые имеют доступ все желающие физические лица, организации, предназначенные для оказания населению различных услуг (бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг), магазины, предприятия рознично-торговой сети, общественный транспорт, такси, парковки, лифты, а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции, определенной настоящим пунктом.

1.15.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключить допуск граждан, не соблюдающих масочный режим, предусмотренный пунктом 1.15.1 настоящего постановления.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения гигиенических масок для защиты органов дыхания.";

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Уполномоченным органам исполнительной власти области:

усилить контроль за соблюдением работодателями требований к организации деятельности, установленных настоящим постановлением, в том числе требований по обеспечению социального дистанцирования и масочного режима, измерению температуры тела работников;

обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей и усилить контроль за соблюдением указанного требования.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Министерству труда и социальной защиты области в период ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) провести социально значимое мероприятие по обеспечению однократно бесплатно многоразовыми гигиеническими масками для защиты органов дыхания из расчета одна маска на одного человека следующих категорий граждан:

а) семьи с детьми, проживающие на территории Саратовской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Саратовской области для соответствующей категории граждан;

б) лица в возрасте 65 лет и старше, проживающие на территории Саратовской области, являющиеся получателями социальной доплаты к пенсии, предусмотренной статьей 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 12 октября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 26 октября 2020 года, с 27 октября 2020 года по 9 ноября 2020 года, с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 6 ноября 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







