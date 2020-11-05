По ее мнению, это слово входит в число основных ментальных ценностей современных граждан России. Филолог считает, при всех изменениях в "великом и могучем" остается некая зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу.

Это зона коммуникативной границы или отрицания-отталкивания: русское "нет" и все его производные и синонимы, такие как "не-а", "нетушки", "хватит!", "все!". Вспомнить хотя бы вводящее в заблуждение любого не носителя языка: "да нет, наверное".

"Русское слово "нет" входит в первую десятку важных слов русского лексикона - в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание - это очень неожиданно и очень по-русски", - рассказала эксперт.

Мария Милованова также подчеркнула, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.