"Температура и ломки": Стас Пьеха рассказал, как болел коронавирусом

Сорокалетний российский певец, актер и предприниматель Стас Пьеха впервые рассказал, как болел новой коронавирусной инфекцией и как восстанавливается после. Он уточнил, что заражение COVID-19 протекало у него тяжело.

По словам артиста, основное лечение длилось две с половиной недели, а сейчас он продолжает пить витамины. При этом первые два дня были самыми тяжелыми.

"Температура сорок и ломки", - рассказал Стас в беседе с KP.RU. Добавив, что обоняние и вкус у него также пропадали.

"А когда мне чисто информационно сказали, что есть пневмония, стало тревожно, но я начал делать дыхательную гимнастику Стрельниковой", - поясняет певец методы борьбы.

Он заверил, что был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. В результате "практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел". И теперь чувствует себя нормально.

"Считаю, что отделался не то чтобы легко, но не так тяжело, как могло быть", - подытожил Пьеха.