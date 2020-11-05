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05.11.2020,  
11:17
Текст:  Олег Корякин

Уничтожает все: NI оценил российский истребитель-бомбардировщик Су-34

The National Interest назвал Су-34 одним из самых мощных ударных истребителей России.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Журнал The National Interest посвятил статью российскому истребителю-бомбардировщику Су-34. Автор статьи Марк Эпископос охарактеризовал его как "убийцу всего". Дело в том, что этот всепогодный самолет может похвастаться огромным и постоянно расширяющимся набором вооружения. Его 12 узлов подвески совместимы с множеством типов ракет: "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельных и крылатых. Также в его арсенале есть управляемые бомбы.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - один из самых мощных ударных истребителей России, в котором проверенная временем конструкция планера сочетается с множеством современных летно-технических достижений. К первому этапу его разработки приступили еще в начале 1980-х годов, когда советские ВВС задумались о постепенной замене стареющих штурмовиков Су-24 на новый самолет, сочетающий в себе расширенные возможности наземной атаки с маневренностью.

Предшественник Су-34, получивший название Су-32ФН, появился в 1995 году, но в течение десятилетия после распада Советского Союза программа увядала из-за непостоянного финансирования и непоследовательной политической поддержки.

Серьезно возродили программу Су-34 только в начале 2000-х. Самолет оснвоательно переоборудовали и модернизировали: Су-34 получил цифровое бортовое управление, современную систему навигации и улучшенные возможности электронного противодействия.

Официально он поступил на вооружение в 2014 году как всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель поколения 4+. Дизайн Су-34 отчасти напоминает Су-27.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Су-34 известны как самые технологичные самолеты, развернутые ВКС России в Сирии. Они несколько раз наносили удары по позициям боевиков управляемыми бомбами. По мнению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, Су-34 показал себя в сирийском конфликте с лучшей стороны.

Базовая комплектация Су-34 включает модули РЭБ "Хибины", мощную систему постановки помех и противодействия. Будущие специализированные модели Су-34 будут поставляться с новой РЛС разведки "Пика-М" с дальностью обнаружения до 300 километров.

В настоящее время в эксплуатации находится около 120 самолетов, ведется разработка модернизированных версий. Су-34 находится на пути к тому, чтобы стать одним из основных тактических бомбардировщиков России на десятилетия вперед.

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