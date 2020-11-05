Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.11.2020,  
09:39
Текст:  Антон Валагин

В оборонном институте США замечены модели "Арматы" и "Терминатора"

В Сети появились фотографии с прошедшей в конце октября конференции в Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинг. Эта организация занимается разработкой боевых систем, а нынешний мозговой штурм был посвящен сравнению четырех концептов американского танка следующего поколения.

Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com
Уязвим на поле боя: за что критикуют польский T-72M1R

Стенды с изображениями и описанием концептов на фото размыты, но в кадр попала выставка новейших моделей бронетехники потенциального противника - в том числе российские танки Т-90 "Прорыв" и Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая БМП Т-15 на платформе "Арматы".

О первых результатах по программе нового танка для армии США (Next Generation Combat Vehicle - Future Decisive Lethality (NGCV-FDL)) предположительно станет известно в 2023 году, пишет Dambiev.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Минобороны РФ
Видео: экипажи Балтийского флота тренируются в спасении кораблей 03.11.2020
Летающий бункер: на Западе сравнили "самолеты Судного дня" России и США 31.10.2020
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме 30.10.2020
фото
Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com
Уязвим на поле боя: за что критикуют польский T-72M1R 03.11.2020
Новую БМП на шасси советской САУ "Гвоздика" создали на Украине 29.10.2020
Настоящий убийца: NI оценил снайперскую винтовку ДВЛ-10М3 "Волкодав" 28.10.2020
разработки
Фото: Наталия Федосеенко / ТАСС
Опубликовано видео с закрытого международного турнира сил спецназа 03.11.2020
Секретный самолет испытали с загадочным контейнером 29.10.2020
Загадочный перехватчик: NI оценил проект истребителя ПАК ДП 29.10.2020