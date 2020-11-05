В оборонном институте США замечены модели "Арматы" и "Терминатора"

В Сети появились фотографии с прошедшей в конце октября конференции в Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинг. Эта организация занимается разработкой боевых систем, а нынешний мозговой штурм был посвящен сравнению четырех концептов американского танка следующего поколения.

Стенды с изображениями и описанием концептов на фото размыты, но в кадр попала выставка новейших моделей бронетехники потенциального противника - в том числе российские танки Т-90 "Прорыв" и Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков "Терминатор" и тяжелая БМП Т-15 на платформе "Арматы".

О первых результатах по программе нового танка для армии США (Next Generation Combat Vehicle - Future Decisive Lethality (NGCV-FDL)) предположительно станет известно в 2023 году, пишет Dambiev.