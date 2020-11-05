Вышел трейлер финального эпизода сериала "Сверхъестественное"

Финальный эпизод мистического сериала-долгожителя "Сверхъестественное", который будет длиться рекордные два часа, получил трейлер-фичуретку.

Ролик, на котором все поклонники шоу рыдают как белухи, размещен на YouTube-канале The CW. Со скупыми ремарками участников процесса.

Напомним: "Супернатуралы" выдержали беспрецедентные для такого рода программ пятнадцать сезонов, несмотря на удручающее содержательное однообразие, сплотив вокруг себя впечатляющую и преданную фан-базу.

Шоу о битвах семейки Винчестер с многочисленной и злокозненной нежитью должно было завершиться еще в мае, но пандемия вынудила создателей перенести прощание на полгода.

Премьера конца всех мытарств - 19 ноября.