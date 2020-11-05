Жена "Нигана" сыграет жену Нигана в "Ходячих мертвецах"

Американская актриса и продюсер Хилари Бертон ("Касл", "Смертельное оружие"), супруга актера Джеффри Дина Моргана, присоединяется к актерскому составу сериала "Ходячие мертвецы".

Как передает ComicBook, Бертон предстоит сыграть жену Нигана в одном из шести ранее обещанных дополнительных эпизодов десятого сезона шоу.

Имеет смысл предположить, что речь идет об экранизации вышедшей в 2017-м арки-приквела Киркмана "А вот и Ниган!" (комикс в этом году локализован в России), рассказывающей предысторию персонажа. В частности - отходя к самому началу корней "Спасителей". И, естественно, раскрывающей тайну происхождения и имени биты злодея.

#TheWalkingDead has cast @JDMorgan's real life wife @HilarieBurton as Negan's wife Lucille in a guest star role for Season 10's additional episodes!



How awesome is that? https://t.co/4KxtnpuEnA pic.twitter.com/3BnQEMxCBE — BD (@BrandonDavisBD) November 3, 2020

Согласно оригиналу Ниган, школьный тренер не самых высоких моральных устоев, теряет жену - она умирает от рака. Причем смерть женщины совпадает с началом зомби-пандемии - и Люсиль обращается в самоходного кадавра.

Напомним: десятый сезон TWD станет для шоу предпоследним. Премьера спецэпизодов, выполненных в формате антологии, состоится в начале 2021-го. Их съемки уже стартовали в Джорджии.