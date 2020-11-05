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Жена "Нигана" сыграет жену Нигана в "Ходячих мертвецах"

Новости
    05.11.2020, 14:38
Текст:   Олег Усков

Американская актриса и продюсер Хилари Бертон ("Касл", "Смертельное оружие"), супруга актера Джеффри Дина Моргана, присоединяется к актерскому составу сериала "Ходячие мертвецы".

Фото: youtube.com/ The CW Network
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Как передает ComicBook, Бертон предстоит сыграть жену Нигана в одном из шести ранее обещанных дополнительных эпизодов десятого сезона шоу.

Имеет смысл предположить, что речь идет об экранизации вышедшей в 2017-м арки-приквела Киркмана "А вот и Ниган!" (комикс в этом году локализован в России), рассказывающей предысторию персонажа. В частности - отходя к самому началу корней "Спасителей". И, естественно, раскрывающей тайну происхождения и имени биты злодея.

Согласно оригиналу Ниган, школьный тренер не самых высоких моральных устоев, теряет жену - она умирает от рака. Причем смерть женщины совпадает с началом зомби-пандемии - и Люсиль обращается в самоходного кадавра.

Напомним: десятый сезон TWD станет для шоу предпоследним. Премьера спецэпизодов, выполненных в формате антологии, состоится в начале 2021-го. Их съемки уже стартовали в Джорджии.

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