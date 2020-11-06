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Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк

Новости
    06.11.2020, 16:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В правоохранительные органы обратился представитель службы безопасности "одного из крупнейших российских банков", сообщив, что накануне ночью в колл-центр финансового учреждения позвонил с угрозами актер Михаил Бурлаков.
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По словам представителя банка, 65-летний артист, известный по культовому "Бумеру" и драме с Машковым "Вор", "был в гневе, кричал на сотрудника, требовал вернуть его пособие и обещал всё взорвать". На что "встревоженные сотрудники" банка сразу же передали информацию о звонке с угрозами в полицию.

Источник в органах подтвердил KP.RU, что личность "террориста" установили: "Звонивший - актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал всё взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий", - пояснили там. В результате актеру стало нечем платить за кредит. Проводится проверка.

Фото: youtube.com
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Также издание напомнило, что ранее Бурлаков был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в город Чехов - в результате криминальных "разборок" с младшим братом.

Бурлаков родился в 1955-м. Сниматься начал в 1990-м. Помимо десятков эпизодических, по большей части, ролей в фильмах и сериалах также исполнил роль пьяницы в былинном клипе Вики Цыгановой "Русская водка".

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