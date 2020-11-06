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Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена в продолжении "Лиги справедливости"

Новости
    06.11.2020, 16:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Пока Зак Снайдер пытается сделать из прокатной версии фильма "Лига справедливости" хоть сколько-то смотрибельный мини-сериал, проект продолжает обрастать дичайшими по своей сути слухами.

Фото: kinopoisk.ru
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Издание Small-screen пишет, со ссылкой на собственные источники, о том, что Бен Аффлек не просто вернется к роли Бэтмена, а якобы уже подписал контракт c Warner Bros. на некое продолжение супергеройского кроссовера.

Кроме того, согласно представленной информации, переговоры об участии в потенциальной "Лиге Справедливости 2" ведут также Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Рэй Фишер и Эзра Миллер.

Напомним, что для Бена Аффлека роль защитника Готэма в свое время стала фатальной. По словам самого актера, именно из-за стресса, связанного с ней, у него развилась тяжелая алкогольная зависимость. Впоследствии он неоднократно заявлял, что не имеет никакого желания возвращаться к черному плащу и ушастой маске.

Информация не претендует на официальность, и относиться к ней стоит со здоровой долей скепсиса - пока что даже неизвестно точно, когда выйдет сам Snyder Cut, и как он будет принят аудиторией. Во многом именно реакция зрителей сможет определить - будет ли у проекта какое-нибудь продолжение или нет.

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