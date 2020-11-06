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Бонд, подвинься: вышел трейлер полнометражного "Мажора" с Прилучным

Новости
    06.11.2020, 11:15
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/bugevuge Фото: instagram.com/bugevuge
Фото: instagram.com/bugevuge

Пока 25-й "Бонд" агонизирует, раз за разом прогибаемый коронавирусом, у русских своя гордость - опубликован тизер-трейлер полнометражного "Мажора" с Павлом Прилучным в главной роли. Где тоже хватает сцен удивительного трюкачества.

Отметим: ролик размещен ко дню рождения Павла, которому 5 ноября исполнилось 33 года.

"Как говорил Андрей Васильевич Пряников: "Совпадение должно настораживать, но иногда совпадение - это просто совпадение". И день рождения Павла Прилучного, конечно, никак не связан с тем, что мы выкладываем тизер фильма "Мажор". С Днём Рождения, Павел!", - приветствует героя на своем Facebook продюсерская компания "Среда".

Также видео содержится в Instagram артиста. Сопровождаемое репликами в духе "это "Форсаж", или мне показалось?".

Помимо Прилучного в ленте снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев и Агния Дитковските.

Режиссеры - делавшие в том числе второй сезон сериала Николай Булыгин и Максим Полинский.

Сюжет не раскрывается, но по обещанию создателей фильм станет, с одной стороны, продолжением сериала, но при этом расскажет самостоятельную законченную историю.

Даты премьеры у картины пока нет.

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